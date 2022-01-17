Şanlıurfa'da iki ayrı kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

İlk kaza Şanlıurfa-Mardin karayolunun 73’üncü kilometresi Viranşehir ilçesi yakınlarında yaşandı.

Mustafa Elgün’ün (33) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Şerif S.’nin kullandığı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Elgün olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü ise yaralandı.

Diğer kaza ise Viranşehir-Diyarbakır karayolu kırsal Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İKİ KAZA İÇİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada Reşat A., Mazlum Şahin V. ve İbrahim Halil Aslan (22) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.