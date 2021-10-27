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Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga
Haliliye ilçesinde, yolda karşılaşan husumetli iki grubun arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araç da hasar gördü.
- İHA
- 27.10.2021 - 02:49
- Güncelleme : 27.10.2021 - 02:57
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaştı. Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.
TAŞ VE SPOLARLARLA SALDIRDILAR: 3 YARALI
Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerindeki kadınlar ’Polis’ diye bağırarak yardım istedi. Uzun süre kimsenin ayıramadığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta ise maddi hasar oluştu.
Çevredekilerin araya gitmesiyle son bulan kavgada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga - Video