Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga

Haliliye ilçesinde, yolda karşılaşan husumetli iki grubun arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araç da hasar gördü.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaştı. Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

TAŞ VE SPOLARLARLA SALDIRDILAR: 3 YARALI

Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerindeki kadınlar ’Polis’ diye bağırarak yardım istedi. Uzun süre kimsenin ayıramadığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta ise maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin araya gitmesiyle son bulan kavgada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga - Video