Şanlıurfa'da iki kardeşin öldüğü silahlı kavga kamerada

Akraba aileler arasında trafik kazası nedeniyle çıkan, 2 kardeşin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Eski Urfa Caddesi'nde, cuma günü akraba iki aile arasında trafik kazası nedeniyle kavga çıktı.

Taş, sopa ve av tüfeği ile tabancaların kullanıldığı kavgada, vücutlarına mermi isabet eden Mehmetçik Geldi ve Sinan Geldi kardeşler, hayatını kaybetti.

KAVGA ANI KAMERADA

4 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kardeşlerin vurulma anı ve kavgaya müdahale ederek, ayırmaya çalışanlar yer aldı.

Şanlıurfa'da 2 kardeşin öldüğü silahlı kavga kamerada İZLE