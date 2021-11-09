Şanlıurfa’da iki lisenin öğrencileri birbirine saldırdı

Şanlıurfa’da iki lisenin öğrencileri birbirine saldırdı

Okul çıkışında 30 kişilik lise öğrencisi grubunun başlattığı tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, yumruklar ve kemerler havada uçuştu.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'daki Maşuk Mahallesi'nde bulunan bir lisenin yakınlarında, öğrenciler arasında anlaşmazlık yaşandı.

İki lisenin öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ELLERİNE GEÇEN HER ŞEYLE KAVGA ETTİLER

Kavgada cadde ortasında toplanan yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, birbirilerine tekme, tokat ve kemerlerle vurmaya başladı.

POLİS GELİNCE DAĞILDILAR

Kavga vatandaşların araya girmesi ile sona erdi. Polis ekipleri gelmeden sokaklara dağılan öğrencilerin birbirlerine saldırdıkları o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa’da iki lisenin öğrencileri birbirine saldırdı VİDEO



















