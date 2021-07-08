23 yaşındaki Halil Söylemez, serinlemek için kanala girmek istedi. Kız arkadaşı Söylemez’e engel olamayınca polise haber verdi. İkna çalışmaları sırasında ayağı kayan Söylemez, akıntıya kapıldı.

Şanlırufra’da 23 yaşındaki Halil Söylemez, sabah saatlerinde kız arkadaşı M.B. ile Karşıyaka Mahallesi’nden geçen sulama kanalının kıyısına geldi.

Alkolün etkisinde olan Söylemez serinlemek için kanala girmek isteyince kız arkadaşı M.B., Söylemez’e engel olmak için ikna etmeye çalıştı.

Çabaları sonuç vermeyen M.B. polisten yardım istedi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin ikna çalışmaları sırasında Söylemez’in ayağı kaydı.

Suya düşen Söylemez, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

KANALA VERİLEN SU KESİLDİ

Dalgıç polisler bölgede arama çalışmaları başlattı.

Devlet Su İşleri (DSİ) DSİ görevlileri, kanala verilen suyu kesti.

Şanlıurfa’da ikna çalışmaları sırasında ayağı kayan genç kanala düştü VİDEO



ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın duyulmasıyla bölgeye gelen Söylemez’in yakınları sinir krizi geçirdi.

Bölgede arama çalışmaları sürüyor.