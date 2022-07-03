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- Şanlıurfa'da inşaat malzemesi satılan dükkanda yangın
Şanlıurfa'da inşaat malzemesi satılan dükkanda yangın
Bir apartmanın zemin katında bulunan dükkanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 2 araca ve 1 eve zarar verirken, 6 vatandaş dumandan etkilendi.
- 03.07.2022 - 17:51
Şanlıurfa'nın Akbayır Mahallesi'nde yangın telaşı yaşandı.
Bölgede bulunan apartmanın zeminindeki inşaat malzemesi satılan dükkan bir anda alevlere teslim oldu.
İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye ekiplerini bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürdü.
6 kişi dumdandan etkilendi
Binada mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen 6 kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.
2 araç zarar gördü
İş yerinin yanı sıra üst katındaki ev ile park halindeki 2 minibüsün hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme sürüyor.