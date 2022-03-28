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Şanlıurfa'da inşaatta çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheliye linç girişimi

Şanlıurfa'da inşaatta çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheliye linç girişimi

Şanlıurfa'da yıkım için gittiği inşaatta, 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen Mehmet A., çocuğun ailesi ve mahalleli tarafından linç edilmek istendi.