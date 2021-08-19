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- Şanlıurfa'da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı
Şanlıurfa'da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı
Freni boşalan iş makinesinin öğrenci servisine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
- AA
- 19.08.2021 - 10:19
- Güncelleme : 19.08.2021 - 10:39
Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda, freni boşaldığı öne sürülen iş makinesi ile öğrenci servisi çarpıştı.
10 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.