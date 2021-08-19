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    Şanlıurfa'da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı

    Şanlıurfa'da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı

    Freni boşalan iş makinesinin öğrenci servisine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
    • AA
    • 19.08.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 10:39
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    Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda, freni boşaldığı öne sürülen iş makinesi ile öğrenci servisi çarpıştı.

    10 YARALI

    Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    Olay yerinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.

    Şanlıurfa da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı #1

    Şanlıurfa da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı #2

    Şanlıurfa da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı #3

    Şanlıurfa da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı #4

    Şanlıurfa da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı #5

    Şanlıurfa da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı #6

    Şanlıurfa da iş makinesi, öğrenci servisine çarptı #7

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