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- Şanlıurfa'da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı
Şanlıurfa'da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı
Bir tamirhanede tiner dökerek odunları tutuşturmaya çalışan 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı.
- DHA
- 25.01.2022 - 13:41
- Güncelleme : 25.01.2022 - 14:26
Şanlıurfa'da Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde soğuk hava nedeniyle ısınmak isteyen işçiler, bir tenekeye odun koyup yakmak istedi.
ODUNLARA DÖKÜLEN TİNER PARLADI
Bir işçi de tutuşması için odunların üzerine tiner döktü. Dökülen tinerin parlaması ile 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı.
4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan 4 işçi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı ViDEO