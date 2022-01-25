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    Şanlıurfa'da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı

    Bir tamirhanede tiner dökerek odunları tutuşturmaya çalışan 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 14:26
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    Şanlıurfa'da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı

    Şanlıurfa'da Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde soğuk hava nedeniyle ısınmak isteyen işçiler, bir tenekeye odun koyup yakmak istedi.

    ODUNLARA DÖKÜLEN TİNER PARLADI

    Bir işçi de tutuşması için odunların üzerine tiner döktü. Dökülen tinerin parlaması ile 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı.

    4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan 4 işçi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Şanlıurfa'da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı ViDEO

    Şanlıurfa da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı #1

    Şanlıurfa da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı #2

    Şanlıurfa da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı #3

    Şanlıurfa da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı #4


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