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Şanlıurfa'da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı

Şanlıurfa'da ısınmak için odunlara döktükleri tiner parladı

Bir tamirhanede tiner dökerek odunları tutuşturmaya çalışan 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı.