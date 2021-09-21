Çalıştıkları fabrikada işlerine son verilmesinin ardından 2 bin 500 lira alacaklarının verilmediğini söyleyen 2 işçi, güvenlik görevlisini rehin alarak gergin anlara neden oldu.

Şanlıurfa'daki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Bayram Polat ile Dilek Şahin, sözleşmeleri feshedilerek işten çıkarıldı.

2 işçi, sabah saatlerinde alacakları olan 2 bin 500 lirayı tahsil etmek için fabrikaya geldi.

GÜVENLİĞİ SATIRLA REHİN ALDILAR

İşverenle görüşme istekleri geri çevrilen 2 işçi, kendilerini dışarı çıkarmak isteyen fabrikanın özel güvenlik görevlisi Gökhan İ.'yi, yanlarında getirdikleri satır ve bıçakla rehin aldı.

JANDARMA TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

Korku dolu anların yaşandığı olayın ihbar edilmesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlisini yere yatırıp boğazına satır dayayan Bayram Polat, ekipler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Elinde bıçak olan Dilek Şahin ise yanına kimsenin yaklaşmamasını istedi. Jandarmanın uzun süren çabası sonucu ikna edilen Bayram Polat ile Dilek Şahin, bıçak ve satırı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan iki kişi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şanlıurfa'da işten çıkarılan 2 işçi, güvenliği rehin aldı VİDEO

















