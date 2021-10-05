Şanlıurfa'da işten çıkarılan 350 işçi fabrika önünde eylem yaptı

Şanlıurfa'da bir mesajla işten çıkarılan tekstil işçileri, fabrika önünde protesto düzenledi.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında işten çıkarılan yaklaşık 350 işçi, fabrika önünde eylem yaptı.

FABRİKA ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

Ellerindeki megafonla hak talebinde bulunan işçiler, daha sonra fabrika önünde oturma eylemi yaptı. Jandarma ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldığı eylem devam ediyor.

KOD-18 İLE İŞLERİNDEN ÇIKARILDILAR

"Kod-18” ile işten çıkarıldığını belirten işçiler, sabah saatlerinde işe gitmek için uyandıklarında, “Sayın işçi 4-A kapsamındaki sigortalılığınız “Kod 18” (işin sona ermesi) nedeniyle 03.10.2021 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz” şeklinde bir mesaj aldıklarını söylediler.