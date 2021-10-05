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    Şanlıurfa'da işten çıkarılan 350 işçi fabrika önünde eylem yaptı

    Şanlıurfa'da bir mesajla işten çıkarılan tekstil işçileri, fabrika önünde protesto düzenledi.
    • İHA
    • 05.10.2021 - 05:45
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    Şanlıurfa'da işten çıkarılan 350 işçi fabrika önünde eylem yaptı

    Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında işten çıkarılan yaklaşık 350 işçi, fabrika önünde eylem yaptı.

    FABRİKA ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

    Ellerindeki megafonla hak talebinde bulunan işçiler, daha sonra fabrika önünde oturma eylemi yaptı. Jandarma ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldığı eylem devam ediyor.

    Şanlıurfa da işten çıkarılan 350 işçi fabrika önünde eylem yaptı #1

    KOD-18 İLE İŞLERİNDEN ÇIKARILDILAR

    "Kod-18” ile işten çıkarıldığını belirten işçiler, sabah saatlerinde işe gitmek için uyandıklarında, “Sayın işçi 4-A kapsamındaki sigortalılığınız “Kod 18” (işin sona ermesi) nedeniyle 03.10.2021 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz” şeklinde bir mesaj aldıklarını söylediler.

    Şanlıurfa da işten çıkarılan 350 işçi fabrika önünde eylem yaptı #2

    Şanlıurfa da işten çıkarılan 350 işçi fabrika önünde eylem yaptı #3

    Şanlıurfa da işten çıkarılan 350 işçi fabrika önünde eylem yaptı #4

    Şanlıurfa da işten çıkarılan 350 işçi fabrika önünde eylem yaptı #5

    Şanlıurfa da işten çıkarılan 350 işçi fabrika önünde eylem yaptı #6

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