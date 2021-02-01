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    Şanlıurfa'da istinat duvarının çökme anı

    İstinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç, yandaki inşaatın temel kazı alanına düştü. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
    • AA
    • 01.02.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 12:49
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    Şanlıurfa'da istinat duvarının çökme anı

    Şanlıurfa'da aşırı yağışın etkisiyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

    Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarında, aşırı yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi.

    ARAÇLAR, KAZI ALANINA DÜŞTÜ

    Binanın bahçesinde bulunan 6 araç, yan tarafta bulunan bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.

    Durumu gören bina sakinleri evlerinden aşağıya inerken, araçlar çukurdan vinç yardımıyla kurtarıldı.

    Şanlıurfa'da istinat duvarının çökme anı ViDEO

    ÇÖKME ANI KAMERADA

    Bina sakinleri, büyük bir gürültü duyduktan sonra istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini dile getirdi.

    Öte yandan duvarın çökme anı, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Şanlıurfa da istinat duvarının çökme anı #1

    Şanlıurfa da istinat duvarının çökme anı #2

    Şanlıurfa da istinat duvarının çökme anı #3

    Şanlıurfa da istinat duvarının çökme anı #4

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