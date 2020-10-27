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    Şanlıurfa'da kablo hırsızı operasyonu: 2 tutuklama

    Trafolardan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi, Siverek Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. Kablo hırsızları, çiftçileri 150 bin lira zarara uğrattı.
    • İHA
    • 27.10.2020 - 16:58
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    Şanlıurfa'da kablo hırsızı operasyonu: 2 tutuklama

    Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Siverek'e bağlı Darıcalı ve Başdeğirmen kırsal mahallelerinde su kuyularına ait trafoların kabloları çalındı.

    Siverek Jandarma Komutanlığı ekipleri, kabloların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Jandarma tarafından yapılan inceleme ve teknik takip sonucu, Batman'dan geldikleri öğrenilen İ.B. ile K.B. adlı zanlılar, kiraladıkları 2 araç ve çaldıkları kablolarla gözaltına alındı.

    TUTUKLANDILAR

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    ÇİFTÇİLERE 150 BİN LİRA ZARAR

    Hırsızların bölgede 10 trafo kablosu çaldıkları ve çiftçileri 150 bin TL zarara uğrattıkları öğrenildi.

    Şanlıurfa da kablo hırsızı operasyonu: 2 tutuklama #1

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