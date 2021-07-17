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- Şanlıurfa'da kablo hırsızlığına suçüstü
Şanlıurfa'da kablo hırsızlığına suçüstü
Dereye ait kabloları çalan hırsız, sivil polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 17.07.2021 - 13:01
- Güncelleme : 17.07.2021 - 13:18
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesinde meydana geldi. Hırsız F.Y. (30) dere içerisinden geçen çeşitli kurumlara ait bağlantı kablolarını keserek, çalmaya çalıştı.
Bu sırada yoldan geçen sivil polisler durumu fark ederek, hırsızı derede kıskıvrak yakaladı.
GÖZALTINA ALINDI
Yakalanan hırsız, ekip otosuna konularak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan hırsız hakkında soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da kablo hırsızlığına suçüstü VİDEO