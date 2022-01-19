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- Şanlıurfa'da kabloyla boğulan adamın katili yakalandı
Şanlıurfa'da kabloyla boğulan adamın katili yakalandı
Kablo ile boğulan Mahmut Çetindağ'ın, evine davet ettiği Suriye uyruklu arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
- DHA
- 19.01.2022 - 14:14
Şanlıurfa'da uzun süredir yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde kendisine ulaşamayan yakınları tarafından ölü bulunmuştu.
İncelemeler sonrası 56 yaşındaki Çetindağ'ın kablo ile boğulduğu ortaya çıkmıştı.
KATİL ÇAY İÇMEYE GİDEN ARKADAŞI ÇIKTI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çetindağ'ı tanıyanların bilgisine başvurdu, evdeki çay bardaklarında parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede çay bardağında Suriye uyruklu A.A.'nın parmak izi bulundu. Ekipler, Mahmut Çetindağ ile arkadaş olan A.A.'yı gözaltına aldı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Emniyetteki ifadesinde A.A., Çetindağ'ın davetiyle evine çay içmeye gittiğini, daha sonra tartıştıklarını söyledi.
A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.