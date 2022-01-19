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Şanlıurfa'da kabloyla boğulan adamın katili yakalandı

Şanlıurfa'da kabloyla boğulan adamın katili yakalandı

Kablo ile boğulan Mahmut Çetindağ'ın, evine davet ettiği Suriye uyruklu arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.