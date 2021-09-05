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    Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetiminde jandarmaya saldırı

    Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetiminde jandarmaya saldırı

    Viranşehir'de tarım arazilerini sulamak için kaçak olarak kullandığı trafonun sökülmesine karşı çıkan çiftçiler jandarmaya saldırdı.
    • DHA
    • 05.09.2021 - 17:11
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    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kırsal Alakonak Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir çiftçinin tarımsal sulamada kaçak olarak trafo kullandığını öğrendi.

    Jandarma ekipleri ile bölgeye giderek enerjiyi kesmek isteyen görevliler ile trafoyu kuran kişiler arasında tartışma çıktı.

    KAÇAK ELEKTRİKTEN VAZGEÇMEK YERİNE SALDIRDILAR

    Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında çiftçiler jandarmaya saldırdı.

    Yaşanan arbedenin ardından trafo, ekipler tarafından söküldü.

    Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise jandarma ekiplerinin müdahale etmesi yer aldı.

    Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetiminde jandarmaya saldırı

    Şanlıurfa da kaçak elektrik denetiminde jandarmaya saldırı #1

    Şanlıurfa da kaçak elektrik denetiminde jandarmaya saldırı #2

    Şanlıurfa da kaçak elektrik denetiminde jandarmaya saldırı #3

    Şanlıurfa da kaçak elektrik denetiminde jandarmaya saldırı #4

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