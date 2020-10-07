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    Şanlıurfa'da kaçak elektrik için direğe çıkan adam, akıma kapılarak öldü

    Karaköprü ilçesinde bir kişi, çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Olayın, kaçak elektrik elde etme girişimi sonucunda yaşandığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 12:31
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    Şanlıurfa'da kaçak elektrik için direğe çıkan adam, akıma kapılarak öldü

    Şanlıurfa’da bir kişi, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.

    Dün öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi’nde yaşanan olayda, İbrahim Yıldız'ın arızayı onarmak için elektrik direğine çıktığı idda edildi.

    AKIMA KAPILDI

    Direkte akıma kapılarak asılı kalan Yıldız'ı fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    44 yaşındaki Yıldız'ın cansız bedenini direkten indiren ekipler, cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

    KAÇAK ELEKTRİK İÇİN ÇIKTI

    Olayla ilgili soruşturma sürerken, İbrahim Yıldız'ın kaçak elektrik hattı için direğe çıktığı bilgisi paylaşıldı.

    Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi sırasında gerginlik yaşanmış, pompalı tüfekten çıkan saçmalar 1 askeri yaralamıştı.

    Şanlıurfa da kaçak elektrik için direğe çıkan adam, akıma kapılarak öldü #1

    Şanlıurfa da kaçak elektrik için direğe çıkan adam, akıma kapılarak öldü #2

    Şanlıurfa da kaçak elektrik için direğe çıkan adam, akıma kapılarak öldü #3

    Şanlıurfa’da kaçak elektrik denetiminde 1 asker yaralandı ViDEO

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