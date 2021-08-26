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    Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

    Akçakale'deki bir tır dorsesi ile depoda yapılan aramalarda, 21 bin 985 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 18:01
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    Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

    Şanlıurfa l Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Akçakale KOM Grup Amirliği ekiplerinin, sigara kaçakçılığı suçuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

    Çalışmalar kapsamında, Akçakale ilçe merkezinde bulunan bir depo ile Suriye tarafından Türkiye’ye giriş yapan bir tırın dorsesinde arama yapıldı.

    BİNLERCE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

    Her iki noktada yapılan aramalarda toplam 21 bin 985 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

    Şanlıurfa'da binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

    2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı #1

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