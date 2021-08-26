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- Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
Akçakale'deki bir tır dorsesi ile depoda yapılan aramalarda, 21 bin 985 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
- İHA
- 26.08.2021 - 17:57
- Güncelleme : 26.08.2021 - 18:01
Şanlıurfa l Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Akçakale KOM Grup Amirliği ekiplerinin, sigara kaçakçılığı suçuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar kapsamında, Akçakale ilçe merkezinde bulunan bir depo ile Suriye tarafından Türkiye’ye giriş yapan bir tırın dorsesinde arama yapıldı.
BİNLERCE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Her iki noktada yapılan aramalarda toplam 21 bin 985 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Şanlıurfa'da binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.