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Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Akçakale'deki bir tır dorsesi ile depoda yapılan aramalarda, 21 bin 985 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.