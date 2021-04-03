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- Şanlıurfa’da kaçak sigara operasyonu: 43 bin 500 paket ele geçirildi
Şanlıurfa’da kaçak sigara operasyonu: 43 bin 500 paket ele geçirildi
Emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir tırın tankerinde 43 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 03.04.2021 - 16:46
- Güncelleme : 03.04.2021 - 16:53
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri suçuyla mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şanlıurfa-Gaziantep Otoban bağlantı noktasında bir tırı durdurarak arama yaptı.
BİNLERCE PAKET ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda tırın tanker kısmında 43 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa’da kaçak sigara operasyonu: 43 bin 500 paket ele geçirildi VİDEO
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Suç unsurlarının taşınmasında kullanılan araçlara el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.