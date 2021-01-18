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- Şanlıurfa’da kaçak silah operasyonunda 7 şüpheliye gözaltı
Şanlıurfa’da kaçak silah operasyonunda 7 şüpheliye gözaltı
Jandarmanın silah kaçakçılığı operasyonu düzenlediği Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde, 7 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 18.01.2021 - 11:24
- Güncelleme : 18.01.2021 - 11:55
Güvenlik güçlerinin silah kaçakçılarına yönelik operasyonları devam ediyor.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
Jandarma, Suruç, Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyona gitti.
KAÇAK SİLAHLARA EL KOYULDU
Adreslerde yapılan aramalarda; 5 tüfek, 5 tabanca, 3 dürbün, 25 şarjör, 545 mermi ele geçirildi.
7 GÖZALTI
Gözaltına alınan 7 kişi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.