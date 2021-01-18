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    Şanlıurfa’da kaçak silah operasyonunda 7 şüpheliye gözaltı

    Jandarmanın silah kaçakçılığı operasyonu düzenlediği Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde, 7 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 11:55
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    Şanlıurfa’da kaçak silah operasyonunda 7 şüpheliye gözaltı

    Güvenlik güçlerinin silah kaçakçılarına yönelik operasyonları devam ediyor.

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

    Jandarma, Suruç, Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyona gitti.

    KAÇAK SİLAHLARA EL KOYULDU

    Adreslerde yapılan aramalarda; 5 tüfek, 5 tabanca, 3 dürbün, 25 şarjör, 545 mermi ele geçirildi.

    7 GÖZALTI

    Gözaltına alınan 7 kişi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

    Şanlıurfa’da kaçak silah operasyonunda 7 şüpheliye gözaltı #1

    Şanlıurfa’da kaçak silah operasyonunda 7 şüpheliye gözaltı #2

    Şanlıurfa’da kaçak silah operasyonunda 7 şüpheliye gözaltı #3

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