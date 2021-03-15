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    Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 6 tabanca ele geçirildi

    Jandarma tarafından takip edilen şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, 6 tabanca ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 13:22
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    Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 6 tabanca ele geçirildi

    Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, kaçakçılara fırsat vermedi.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olduğu tespit edilen şahıslar takibe alındı.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Ekipler, çalışmalar kapmasında operasyon düzenledi.

    ARAMA YAPILDI

    Operasyonlarda, Karaköprü ilçe kırsalında şüpheli cipi durduran ekipler, araç içinde arama gerçekleştirdi. Aramalar neticesinde aracın bagaj kısmına gizlenmiş 6 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi.

    Şanlıurfa da kaçakçılık operasyonu: 6 tabanca ele geçirildi #1

    2 KİŞİ YAKALANDI

    Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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