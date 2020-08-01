Şanlıurfa’da kaçan boğa, sahibine zor anlar yaşattı

İpini kopararak kaçmaya başlayan boğa, engel olmaya çalışan sahibine saldırdı.

Kaçan kurbanlık haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi’nde bir kurbanlık boğanın kaçtığı ihbarı üzerine boğa timleri harekete geçti.

Veysi Çiftçi adlı vatandaşa ait boğa, kesilmek üzereyken bir anda ipini kopararak İpekyolu'nda kaçmaya başladı.

SAHİBİNİ YERE SERDİ

Yol ortasında kaçan boğa sürücülere zor anlar yaşatırken onu yakalamaya çalışan yaşlı sahibini ise yere serdi. Yaşlı adam boğanın boynuz darbeleri ile yaralandı.

İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Sahipleri tarafından bir saatlik kovalamaca sonucu yol ortasında yakalanan boğa, Haliliye Belediyesine bağlı boğa timi tarafından iğne ile sakinleştirildikten sonra kamyonete konularak kesimhaneye götürüldü.

Şanlıurfa’da kaçan boğa, sahibini yere serdi ViDEO