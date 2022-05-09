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    Şanlıurfa'da kadın, uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürüldü

    Dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Arslan tarafından öldürülen Hülya Elkoca’nın, uzaklaştırma kararının bittiği gün cinayete kurban gittiği tespit edildi.
    • 09.05.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:41
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    Şanlıurfa'da kadın, uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürüldü

    Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde ilk evliliğinde 3 çocuğu olan Hülya Elkoca (42), 7 yıldır dini nikah kıyarak birlikte yaşadığı terzi Mehmet Arslan (59) tarafından 6 Mayıs tarihinde silahla öldürüldü.

    DHA’nın haberine göre; 1 down sendromlu çocuğu olan çift arasında sık sık yaşanan tartışmalar nedeniyle, Mehmet Arslan hakkında uzaklaştırılma kararı verildi.

    Son olarak 3 ay uzaklaştırma alan Mehmet Arslan, kararın sona erdiği gün, çocuğunun gözü önünde silahını ateşledi.

    Kendini ihbar etti

    Hülya Elkoca kanlar içinde yere yığıldı, Mehmet Arslan ise polisi arayarak "Karımı öldürdüm." diyerek kendini ihbar etti. Polis gelene kadar Hülya Elkoca'nın başında bekleyen Mehmet Arslan, gözaltına alındı.

    Hülya Elkoca, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    “Sedyeyle kanlar içerisinde indirilirken gördüm”

    Hülya Elkoca'nın kardeşi Deniz Elkoca, ablasının ayrılmak istediği için öldürüldüğünü, ölüm korkusu yaşayan ablasının sık sık uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, "Olay günü, polisler bana ablamın yaşadığını söyledi. Fakat sedyeyle kanlar içerisinde indirilirken gördüm. Ablam vurulduğu zaman yanında down sendromlu çocuğu da varmış." dedi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve sorgusunda çocuğunu göstermediği için Hülya Elkoca ile tartışıp öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Arslan da nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Öte yandan Hülya Elkoca'nın 4 çocuğuna, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce psikolojik destek verildiği belirtildi.

    Şanlıurfa da kadın, uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürüldü #1

    Şanlıurfa da kadın, uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürüldü #2

    Şanlıurfa da kadın, uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürüldü #3

    Şanlıurfa da kadın, uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürüldü #4

    Şanlıurfa da kadın, uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürüldü #5


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