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    Şanlıurfa'da kameradan kaçan hırsız, kendini kilime sardı

    Kilimi kamuflaj olarak kullanıp bisiklet çalan hırsız, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 16:32
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    Şanlıurfa'da kameradan kaçan hırsız, kendini kilime sardı

    Sabah saat 04.00 sıralarında Şanlıurfa Siverek'te Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmana, tanınmamak için yüzünü ve tüm vücudunu kilimle örten biri girdi.

    Kilimli hırsız, içerde bulunan güvenlik kameralarını söktükten sonra, bir bisikleti daha alarak kayıplara karıştı.

    Sabah güvenlik kameralarının ve içerde bulunan bisikletin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi.

    HIRSIZIN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ BULUNAMADI

    Polis hırsızın binaya giriş görüntülerine ulaşırken, kameralara müdahale edildiğinden, hırsızın çıkış görüntülerine ulaşılamadı.

    Hırsızın yakalanması için polis çalışma başlattı.

    Şanlıurfa'da kameradan kaçan hırsız, kendini kilime sardı VİDEO


    Şanlıurfa da kameradan kaçan hırsız, kendini kilime sardı #1

    Şanlıurfa da kameradan kaçan hırsız, kendini kilime sardı #2

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