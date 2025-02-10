Şanlıurfa'da kamyon damperi altında kalan işçi can verdi

DHA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi'nde tamirci ustası Ali Badıllı, arıza yapan kamyonun damperini onarmak için aracın altına girdi.
Bu sırada damperin hidroliği aniden boşalarak kapandı ve Badıllı'nın üzerine düştü.
Durumu fark eden tamirhane çalışanları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen ekipler damperin altından çıkarılan Badıllı'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan 41 yaşındaki Ali Badıllı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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