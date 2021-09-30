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- Şanlıurfa’da kamyonetten kaçtı, 2 otomobile çarptı
Şanlıurfa’da kamyonetten kaçtı, 2 otomobile çarptı
Akçakale yönüne seyir halinde olan otomobil önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca, karşı şeride geçip 2 otomobile daha çarptı. Kazada 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.
- DHA
- 30.09.2021 - 09:19
- Güncelleme : 30.09.2021 - 09:55
Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerinde Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen sürücü, önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı.
Manevra sonrası kontrolden çıkan otomobil, şerit değiştirip karşı yöne geçince 2 otomobile daha çarparak savruldu.
Kaza anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Otomobillerde bulunan 2’si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa’da kamyonetten kaçtı, 2 otomobile çarptı ViDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslara alınarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.