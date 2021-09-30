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    Şanlıurfa’da kamyonetten kaçtı, 2 otomobile çarptı

    Akçakale yönüne seyir halinde olan otomobil önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca, karşı şeride geçip 2 otomobile daha çarptı. Kazada 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 30.09.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 09:55
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    Şanlıurfa’da kamyonetten kaçtı, 2 otomobile çarptı

    Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerinde Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen sürücü, önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı.

    Manevra sonrası kontrolden çıkan otomobil, şerit değiştirip karşı yöne geçince 2 otomobile daha çarparak savruldu.

    Kaza anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Otomobillerde bulunan 2’si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Şanlıurfa’da kamyonetten kaçtı, 2 otomobile çarptı ViDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar, ambulanslara alınarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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