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    Şanlıurfa’da kanala atlayan hırsız boğuldu

    Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı sulama kanalında boğularak can verdi. Hırsızın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 13:33
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    Şanlıurfa’da kanala atlayan hırsız boğuldu

    Şanlıurfa’da hırsızlık suçundan daha önceden kaydı bulunan 23 yaşındaki Ferhat Y., gece geç saatlerde Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin koridorlarında gezdiği sırada güvenlik görevlilerince fark edildi.

    Olay yerinden kaçan Ferhat Y., yakalanmamak için tel örgülerin bulunduğu alandan sulama kanalına atladı.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Ferhat Y.'nin suya düştüğünü gören görevliler, durumu polise bildirdi.

    İhbarla gelen ekipler tarafından başlatılan çalışmada, Ferhat Y.,'nin cansız bedeni bulundu.

    Şanlıurfa’da kanala atlayan hırsız boğuldu VİDEO

    Şanlıurfa’da kanala atlayan hırsız boğuldu #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Boğulduğu anlaşılan Ferhat Y.'nin cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da kanala atlayan hırsız boğuldu #2


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