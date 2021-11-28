Bozova ilçesinde birkaç gün önce kaybolan at, üzeri beton kaplı kanalizasyon çukurundan yeni bir yol açılarak kurtarıldı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ürünlü Mahallesi'nde Mahmut Çoban’a ait at, birkaç gün önce aniden ortadan kayboldu.

Atını her yerde arayan ancak bulamayan Çoban, mahalledeki bir evin yakınında bulunan üstü beton ile kapalı kanalizasyon hattından sesler geldiğini öğrenince bölgeye gitti.

Çoban, içerden gelen seslerin atına ait olduğunu anladı.

BETON KIRILARAK YENİ BİR YOL AÇILDI

Atın kanalizasyona nasıl girdiğine anlam veremeyen Çoban, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atı bulunduğu çukurdan çıkarmak için çalışmalara başladı.

Çağrılan iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki küçük kapak kaldırılarak beton kırıldı ve yeni bir yol açıldı.

Şanlıurfa’da kanalizasyon çukuruna düşen at, iş makinesi ile kurtarıldı ViDEO

BOYNUNA HALAT BAĞLANDI

Birkaç gün boyunca çukurda kaldığı için bitkin düşen ve korkan at kendi başına çıkamayınca boynuna halat bağlandı.

Vatandaşlar ve görevliler, halat yardımıyla kazılan çukurun başına kadar getirilen atı kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

VETERİNER TARAFINDAN GEREKLİ KONTROLLERİ YAPILDI

Çekerek çıkartmanın ata zarar vereceğini düşünen görevliler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak atın kendi başına çıkmasını sağladı.

Çağrılan veteriner tarafından gerekli kontrolleri yapılan atın vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.