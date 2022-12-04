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    Şanlıurfa'da kardeşi tarafından öldürülen kadının son videosu kahretti

    Şanlıurfa’da kardeşi tarafından silahla sokak ortasında vurularak öldürülen genç mühendisin çektiği kadına şiddet videosu ortaya çıktı.
    • 04.12.2022 - 13:18
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    Şanlıurfa'da kardeşi tarafından öldürülen kadının son videosu kahretti

    Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı bağlı Akpiyar Mahallesi Balıkayağı Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde H.Y. isimi şahıs, sokak ortasında ablası Bahar Hezer’i pompalı tüfekle vurdu.

    Vücudunun değişik yerlerine çok sayıda saçma isabet eden Hezer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Burada tedavi altına alınan genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan kardeşi ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    25 Kasım'da kadına şiddet videosu çekti

    İHA'nın aktardığına göre özel bir firmada inşaat mühendisi olarak çalıştığı öğrenilen genç kızın 25 Kasım'da kadına şiddet içerikli bir video çektiği ortaya çıktı.

    Şanlıurfa da kardeşi tarafından öldürülen kadının son videosu kahretti #1

    Şanlıurfa da kardeşi tarafından öldürülen kadının son videosu kahretti #2


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