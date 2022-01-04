Şanlıurfa'da karın ağrısıyla hastaneye gitti, hamile olduğu ortaya çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye giden 15 yaşındaki F.N.K.’nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Pedagogla ifadesi alınan F.N.K., zihinsel engelli ağabeyinin cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşayan F.N.K., dün karın ağrısı şikayetiyle teyzesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Buradaki muayenesinde doktorlar kızın 6 aylık hamile olduğunu tespit edince durum polise bildirildi.

Polisler, F.N.K.’yi, hastanedeki kontrolünün ardından Çocuk İzlem Merkezi’ne götürdü.

AĞABEYİNİN CİNSEL SALDIRISINA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Burada uzman hekim, pedagog ve psikolog nezaretinde bilgisine başvurulan F.N.K., zihinsel engelli olduğunu söylediği 17 yaşındaki ağabeyi İ.H.K’nin cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

Kızın ifadesinin ardından ağabeyi İ.H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Güvenlik güçlerinin konuyu bildirmesinin ardından savcılık, İ.H.K.'yi, zihinsel engeli ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi üzerine Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. F.N.K. ise ailesine teslim edildi.