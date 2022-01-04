Euro
15.1048
2.05%
Dolar
13.3930
2.48%
Altın
775.4900
2.17%
Borsa
1,958.79
1.67%
Bitcoin
624.432
-0.42%
BTXN Coin
33.33
-0.80%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Şanlıurfa'da karın ağrısıyla hastaneye gitti, hamile olduğu ortaya çıktı

    Karın ağrısıyla hastaneye giden 15 yaşındaki F.N.K.’nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Pedagogla ifadesi alınan F.N.K., zihinsel engelli ağabeyinin cinsel saldırısına uğradığını söyledi.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 15:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da karın ağrısıyla hastaneye gitti, hamile olduğu ortaya çıktı

    Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşayan F.N.K., dün karın ağrısı şikayetiyle teyzesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

    Buradaki muayenesinde doktorlar kızın 6 aylık hamile olduğunu tespit edince durum polise bildirildi.

    Polisler, F.N.K.’yi, hastanedeki kontrolünün ardından Çocuk İzlem Merkezi’ne götürdü.

    AĞABEYİNİN CİNSEL SALDIRISINA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

    Burada uzman hekim, pedagog ve psikolog nezaretinde bilgisine başvurulan F.N.K., zihinsel engelli olduğunu söylediği 17 yaşındaki ağabeyi İ.H.K’nin cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

    Kızın ifadesinin ardından ağabeyi İ.H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

    AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

    Güvenlik güçlerinin konuyu bildirmesinin ardından savcılık, İ.H.K.'yi, zihinsel engeli ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi üzerine Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. F.N.K. ise ailesine teslim edildi.

    Şanlıurfa da karın ağrısıyla hastaneye gitti, hamile olduğu ortaya çıktı #1


    Görüş Bildir