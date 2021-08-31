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- Şanlıurfa'da karısını leğende boğan cani tutuklandı
Şanlıurfa'da karısını leğende boğan cani tutuklandı
Evde tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay’ı ellerini bağlayıp, başını su dolu plastik leğene sokarak öldüren Ahmet Tokay, cezaevine gönderildi.
- DHA
- 31.08.2021 - 13:37
- Güncelleme : 31.08.2021 - 13:43
Şanlıurfa'nın Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Hediye Tokay, eşi Ahmet Tokay ile yaşadığı tartışmada vahşice öldürülmüştü.
Oturma odasının kapısını kitleyerek eşinin elini bağlayan Ahmet Tokay, kadının başını içerisinde su bulunan plastik leğene sokmuştu.
GÖZALTINA ALINDI
Ahmet Tokay, cinayet sonrası polisi arayarak durumu bildirmişti. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, Ahmet Tokay'ı öldürdüğü eşinin cansız bedeni başında bulmuştu. Tokay, gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.
TUTUKLANDI
Sorgusunda 2 yıldır eşiyle anlaşamayıp sık sık kavga ettiklerini söyleyen Tokay, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI
7 çocuğun ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınacağı belirtildi.