Şanlıurfa'da katil zanlısı drone destekli operasyonla yakalandı

Cinayet suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, drone destekli operasyonla yakayı ele verdi. O anlarda kamera kayıttaydı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Antalya'da işlediği cinayetten dolayı 8 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.D.'nin Eyyübiye ilçesinde olduğunu belirledi.

DRONE DESTEĞİYLE YAKALANDI

A.D.'nin saklandığı adrese drone desteğiyle şafak vakti operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, hükümlüyü saklandığı binada gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen firari, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'da cinayet hükümlüsü, drone destekli operasyonla yakalandı İZLE