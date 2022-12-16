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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza
Sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 16.12.2022 - 15:31
- Güncelleme : 16.12.2022 - 15:46
Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.
Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
9 kişi öldü
Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.