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    Şanlıurfa'da katliam gibi kaza

    Sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 16.12.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 15:46
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    Şanlıurfa'da katliam gibi kaza

    Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

    Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

    9 kişi öldü

    Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Şanlıurfa da katliam gibi kaza #1


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