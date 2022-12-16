Şanlıurfa'da katliam gibi kaza

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza

Sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

9 kişi öldü

Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.