Şanlıurfa’da kavga ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da cezaevinden yaklaşık 10 gün önce çıktığı öğrenilen Doğan K., aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Gökhan Y. ile Birecik ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde karşılaştı.
İki arasında çıkan kavga, araya girenlerin müdahalesi ise sonlandı.
3 kişiyi yaraladı
Bölgeden ayrılan Doğan K., pompalı tüfek alarak arkadaşı Mehmet Ç. ile birlikte geri döndü.
Husumetlisi Gökhan Y.’nin oturduğu çay ocağına 3 el ateş eden Doğan K., arkadaşıyla birlikte kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.
Saldırıda çay ocağındaki Gökhan Y. ile Müslüm G. ve Hasan H. yaralandı.
İki şüpheli yakalandı
Devriye atan polislerin kovaladığı şahıslar, yakalanarak gözaltına alınırken; yaralılar da, olay yerine gelen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tüfekten çıkan saçmaların yoldan geçen araçlara isabet ettiği belirlenirken, saldırı sonrası başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.