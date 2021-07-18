Şanlıurfa’da kavga sırasında silahını çekip eşinin kardeşlerini öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giden şahıs, eşinin kardeşleri İsa Alkan ile Ömer Alkan’a ateş açtı. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde, A.Ö. isimli bir şahıs boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin kaldığı eve gitti.

Evin önünde taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ö, kavga sırasında park halindeki aracından silahını aldıktan sonra kayınbiraderleri Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan’a ateş etti.

Kardeşler kanlar içinde yere yığılırken A.Ö yerdekilere ateş etmeye devam etti. A.Ö., yanındaki M.A isimli şahıs ile ayrı araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KARDEŞLER ŞANLIURFA’DA DEFNEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen İsa Alkan ile Ömer Alkan kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa’da defnedildi.

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ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerinde bulunan M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.Ö.’nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.