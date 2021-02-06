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Şanlıurfa'da kaybolan 6 çocuk bulundu
Şanlıurfa'da kaybolan 6 Suriyeli çocuk zabıta ekipleri tarafından bulundu.
- AA
- 06.02.2021 - 02:04
- Güncelleme : 06.02.2021 - 02:11
Şanlıurfa'da Merkez Haliliye ilçesi'nin Devteşti Mahallesi'nde yaşları 4 ile 6 arasındaki akraba olan Suriye uyruklu 6 kayboldu.
Çocukların kaybolduğunu fark eden aileleri durumu polise bildirdi.
KAYBOLAN ÇOCUKLARI ZABITA EKİPLERİ BULDU
Mahallede görev yapan Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, çocukların otobüs durağında olduğunu tespit etti.
Ekipler, soğuktan etkilenen çocukları zabıta karakoluna götürerek bisküvi, kek ve meyve suyu ikram etti.
Zabıta ekipleri, çocukları polis karakoluna götürülerek ailelerine teslim etti.
Çocuklarına kavuşan aileler, zabıta ekiplerine teşekkür etti.
Şanlıurfa'da kaybolan 6 çocuk bulundu VİDEO