Şanlıurfa'da kaza: Anne baba ve evlatları can verdi

Halfeti'den Birecik'teki düğüne giden otomobilin kazaya karışması sonucu, şoför Başak Bozkurt, eşi Eyüp ve minik kızı kurtarılamadı. Başak Bozkurt'un hamile olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da düğün için yola çıkan aile dehşeti yaşadı.

Halfeti ilçesinden Birecik’teki bir akrabalarının düğününe giden Başak Mine Bozkurt’un kullandığı 27 BDC 29 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 AV 549 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 27 BDC 29 plakalı otomobil yoldan çıkarken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne baba olay yerinde, evlatları hastanede can verdi

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Başak Mine Bozkurt ve eşi Eyüp Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtan yaralı olarak çıkartılan çiftin 4 yaşındaki kızları ise kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cesetler itfaiye tarafından çıkarıldı

Jandarma ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatırken, araçta sıkışan cesetler itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Muhabir acıyı yaşadı

Olay yerine giden muhabir kazada ölenlerin yakını olduğunu öğrendi

Kazada hayatını kaybedenlerin İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Hüseyin Bozkurt’un amcasının oğlu ve ailesi olduğu öğrenildi.

Hamile olduğu ortaya çıktı

Kazayı duyup olay yerine giden Bozkurt, ölenlerin yakınları olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Ayrıca kazada ölen Başak Mine Bozkurt'un hamile olduğu öğrenildi.



