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- Şanlıurfa'da kaza geçiren öğretmen, yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da kaza geçiren öğretmen, yaşamını yitirdi
Şarampole devrilen otomobilde yaralanarak hastaneye kaldırılan öğretmen Emrah Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
- 31.05.2022 - 15:29
Şanlıurfa'da Güvenli İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Yunus Karakurt yönetimindeki otomobil, şarampole devrildi.
DHA'nın haberine göre; kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedaviye alındılar
Otomobilden çıkarılan sürücü Yunus Karakurt ile yanında bulunan meslektaşı Emrah Efe, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
1 kişi hayatını kaybetti
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Emrah Efe, doktorların müdahalasine rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.