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    Şanlıurfa'da kaza geçiren öğretmen, yaşamını yitirdi

    Şarampole devrilen otomobilde yaralanarak hastaneye kaldırılan öğretmen Emrah Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
    • 31.05.2022 - 15:29
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    Şanlıurfa'da kaza geçiren öğretmen, yaşamını yitirdi

    Şanlıurfa'da Güvenli İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Yunus Karakurt yönetimindeki otomobil, şarampole devrildi.

    DHA'nın haberine göre; kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tedaviye alındılar

    Otomobilden çıkarılan sürücü Yunus Karakurt ile yanında bulunan meslektaşı Emrah Efe, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Emrah Efe, doktorların müdahalasine rağmen kurtarılamadı.

    Hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da kaza geçiren öğretmen, yaşamını yitirdi #1

    Şanlıurfa da kaza geçiren öğretmen, yaşamını yitirdi #2

    Şanlıurfa da kaza geçiren öğretmen, yaşamını yitirdi #3

    Şanlıurfa da kaza geçiren öğretmen, yaşamını yitirdi #4

    Şanlıurfa da kaza geçiren öğretmen, yaşamını yitirdi #5


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