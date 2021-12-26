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- Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı
Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı
Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazadan sonra çıkan kavgaya, tarafların yakınları da karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlarda, ortalık savaş alanına döndü.
- İHA
- 26.12.2021 - 14:15
- Güncelleme : 26.12.2021 - 14:35
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı.
Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgaya tarafların yakınları da karışınca, ortalık savaş alanına döndü.
VATANDAŞLAR AYIRAMADI
Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar ayıramadı.
Bölgeye gelen polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için biber gazı kullandı.
Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı ViDEO
POLİS MÜDAHALESİ İLE SONA ERDİ
Kavga polisin müdahalesi sayesinde sona erdi.
Kazayla ilgili, soruşturma başlatıldı.