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    Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı

    Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazadan sonra çıkan kavgaya, tarafların yakınları da karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlarda, ortalık savaş alanına döndü.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 14:35
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    Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı

    Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı.

    Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavgaya tarafların yakınları da karışınca, ortalık savaş alanına döndü.

    VATANDAŞLAR AYIRAMADI

    Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar ayıramadı.

    Bölgeye gelen polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için biber gazı kullandı.

    Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı ViDEO

    POLİS MÜDAHALESİ İLE SONA ERDİ

    Kavga polisin müdahalesi sayesinde sona erdi.

    Kazayla ilgili, soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı #1

    Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı #2

    Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı #3

    Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı #4

    Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı #5

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