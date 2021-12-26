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Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı

Şanlıurfa’da kaza sonrasında taraflar, birbirlerine saldırdı

Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazadan sonra çıkan kavgaya, tarafların yakınları da karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlarda, ortalık savaş alanına döndü.