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- Şanlıurfa'da kazada ölen kızının başından ayrılmadı
Şanlıurfa'da kazada ölen kızının başından ayrılmadı
- İHA
- 23.07.2021 - 16:29
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Taşlıhöyük Mahallesi yakınlarında Hakim T.’nin kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.
3 YARALI
Kazada yaralanan anne Gözlü T. ile 2 çocuğu ise ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
KIZLARI KURTULAMADI
Olay yerine giden sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Aynzeliha Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
BABA ÇARESİZCE BEKLEDİ
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü baba, hayatını kaybeden kızının cenazesinin başında oturup bekledi. Babanın başını ellerinin arasına alıp uzun süre beklemesi yürekleri dağladı.
Kazayı haber alıp olay yerine giden kızın yakınları da gözyaşlarına boğuldu.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.