Şanlıurfa'da kocasını ve bebeğini bırakan kadın, başka birine kaçtı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, kocasını ve 8 aylık bebeğini terk edip, 6 yıllık evliliğini bitirdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Ensar Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.A. ve H.N., 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Çiftin evliklerinden geçtiğimiz yıl bir kız çocukları dünyaya geldi.

8 aylık bebeğini ve kocasını bırakıp başkasına kaçtı

İHA'nın haberine göre kadın, eşi M.A’nın çalışmak için inşaata gitmesinin ardından 8 aylık bebeğini de bırakarak bir başkasına kaçtı.

Bebeğine annelik yapan baba M.A, çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyledi.