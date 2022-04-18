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- Şanlıurfa'da kocasını ve bebeğini bırakan kadın, başka birine kaçtı
Şanlıurfa'da kocasını ve bebeğini bırakan kadın, başka birine kaçtı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, kocasını ve 8 aylık bebeğini terk edip, 6 yıllık evliliğini bitirdi.
- 18.04.2022 - 23:25
- Güncelleme : 18.04.2022 - 23:29
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Ensar Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.A. ve H.N., 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi.
Çiftin evliklerinden geçtiğimiz yıl bir kız çocukları dünyaya geldi.
8 aylık bebeğini ve kocasını bırakıp başkasına kaçtı
İHA'nın haberine göre kadın, eşi M.A’nın çalışmak için inşaata gitmesinin ardından 8 aylık bebeğini de bırakarak bir başkasına kaçtı.
Bebeğine annelik yapan baba M.A, çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyledi.