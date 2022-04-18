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    Şanlıurfa'da kocasını ve bebeğini bırakan kadın, başka birine kaçtı

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, kocasını ve 8 aylık bebeğini terk edip, 6 yıllık evliliğini bitirdi.
    • 18.04.2022 - 23:25
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 23:29
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    Şanlıurfa'da kocasını ve bebeğini bırakan kadın, başka birine kaçtı

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Ensar Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.A. ve H.N., 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

    Çiftin evliklerinden geçtiğimiz yıl bir kız çocukları dünyaya geldi.

    8 aylık bebeğini ve kocasını bırakıp başkasına kaçtı

    İHA'nın haberine göre kadın, eşi M.A’nın çalışmak için inşaata gitmesinin ardından 8 aylık bebeğini de bırakarak bir başkasına kaçtı.

    Bebeğine annelik yapan baba M.A, çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyledi.

    Şanlıurfa da kocasını ve bebeğini bırakan kadın, başka birine kaçtı #1

    Şanlıurfa da kocasını ve bebeğini bırakan kadın, başka birine kaçtı #2

    Şanlıurfa da kocasını ve bebeğini bırakan kadın, başka birine kaçtı #3

    Şanlıurfa da kocasını ve bebeğini bırakan kadın, başka birine kaçtı #4


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