Şanlıurfa'da komşu aileler arasında çıkan kavgada 1 can kaybı Komşu 2 aile arasında çıkan kavgada, bıçak ve pompalı tüfekler kullanıldı. Kavgada, Abdullah Seyyidoğlu hayatını kaybederken, babası ve 2 kardeşi ise yaralandı.

Göster Hızlı Özet Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde iki komşu aile arasında çıkan kavgada bıçak ve pompalı tüfekler kullanıldı.

Olayda Abdullah Seyyidoğlu hayatını kaybetti, babası ve iki kardeşi yaralandı.

Şanlıurfa'da bıçaklı ve pompalı tüfekli kavga... Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, aynı sokakta oturan iki komşu ailenin çocukları arasında tartışma çıktı. 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ DE YARALANDI Tartışma kısa sürede büyüyünce aile büyükleri de kavgaya karıştı. Bıçak ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada Abdullah Seyyidoğlu, İbrahim Seyyidoğlu, Muhammed Şamil Seyyidoğlu ile baba Zeki Seyyidoğlu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Seyyidoğlu, kurtarılamadı. Baba ve iki kardeşinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

