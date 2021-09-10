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    Şanlıurfa’da, köpeğe çarpmamak manevra yapan otomobil takla attı

    Viranşehir-Diyarbakır karayolunda seyir halindeki sürücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca pamuk tarlasına devrildi.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 15:53
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    Şanlıurfa’da, köpeğe çarpmamak manevra yapan otomobil takla attı

    Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 3’üncü kilometresinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin önüne çıkan köpek, kazaya sebep oldu.

    Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, otomobil yol kenarında bulunan pamuk tarlasına devrildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazayı yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Şanlıurfa’da, köpeğe çarpmamak manevra yapan otomobil takla attı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da, köpeğe çarpmamak manevra yapan otomobil takla attı VİDEO

    Şanlıurfa’da, köpeğe çarpmamak manevra yapan otomobil takla attı #2

    Şanlıurfa’da, köpeğe çarpmamak manevra yapan otomobil takla attı #3

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