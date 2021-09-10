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- Şanlıurfa’da, köpeğe çarpmamak manevra yapan otomobil takla attı
Şanlıurfa’da, köpeğe çarpmamak manevra yapan otomobil takla attı
Viranşehir-Diyarbakır karayolunda seyir halindeki sürücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca pamuk tarlasına devrildi.
- İHA
- 10.09.2021 - 15:38
- Güncelleme : 10.09.2021 - 15:53
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 3’üncü kilometresinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin önüne çıkan köpek, kazaya sebep oldu.
Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, otomobil yol kenarında bulunan pamuk tarlasına devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayı yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da, köpeğe çarpmamak manevra yapan otomobil takla attı VİDEO