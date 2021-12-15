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    Şanlıurfa'da köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

    Ceylanpınar ilçesi kırsalındaki dağlık ve kayalık alanda çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan ceset çıktı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 23:28
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    Şanlıurfa'da köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

    Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi’nin Mardin il sınırı yakınlarında meydana geldi. Dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar, köpeklerin bir çukuru kazıp içerisinden et parçaları çıkarttığını gördü.

    CESEDİ GÖREN ÇOBANLAR İHBARDA BULUNDU

    Köpeklerin yanına giden çobanlar, çukurdakinin bir ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çukuru kazdı. Kazıda bütünlüğü bozulmuş bir ceset çıkartıldı.

    Şanlıurfa da köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı #1

    CİNSİYETİ VE KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL

    Cinsiyeti ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı #2

    Şanlıurfa da köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı #3

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