Eyyübiye ilçesinde kaldırımda ilerleyen kız çocuğu, bir anda 5 köpeğin saldırısına uğradı. Koşarak kaçmaya çalışan çocuk, önünden geçen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Başıboş köpek sorunu bugüne kadar sayısız can aldı.

Büyük bir tehlike altında olan vatandaşlar, her gün çeşitli köpek sorunu yaşıyor.

Olayın bir örneği de Şanlıurfa'dan geldi.

5 köpek peşinde koştu

Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'nde yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen çocuk, kaldırımda yürüdüğü sırada 5 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerden birinin üzerine doğru koşması üzerine panikle yola fırlayan küçük kız, karşıya geçerken düştü.

Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı minik kız ölümden döndü VİDEO



Kamyonetin altında ezilme tehlikesi geçirdi

Bu esnada kamyonet manevra yaparak durmaya çalışırken, talihsiz çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevredeki vatandaşlar yanına gittikleri çocuğu, köpekten korudu.