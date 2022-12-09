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    Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı minik kız ölümden döndü

    Eyyübiye ilçesinde kaldırımda ilerleyen kız çocuğu, bir anda 5 köpeğin saldırısına uğradı. Koşarak kaçmaya çalışan çocuk, önünden geçen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • 09.12.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 13:53
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    Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı minik kız ölümden döndü

    Başıboş köpek sorunu bugüne kadar sayısız can aldı.

    Büyük bir tehlike altında olan vatandaşlar, her gün çeşitli köpek sorunu yaşıyor.

    Olayın bir örneği de Şanlıurfa'dan geldi.

    5 köpek peşinde koştu

    Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'nde yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen çocuk, kaldırımda yürüdüğü sırada 5 köpeğin saldırısına uğradı.

    Köpeklerden birinin üzerine doğru koşması üzerine panikle yola fırlayan küçük kız, karşıya geçerken düştü.

    Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı minik kız ölümden döndü VİDEO

    Kamyonetin altında ezilme tehlikesi geçirdi

    Bu esnada kamyonet manevra yaparak durmaya çalışırken, talihsiz çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Çevredeki vatandaşlar yanına gittikleri çocuğu, köpekten korudu.

    Şanlıurfa da köpeklerin saldırdığı minik kız ölümden döndü #1

    Şanlıurfa da köpeklerin saldırdığı minik kız ölümden döndü #2

    Şanlıurfa da köpeklerin saldırdığı minik kız ölümden döndü #3


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