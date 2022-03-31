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- Şanlıurfa’da kovan yüklü pikap kaza yaptı, arılar yola saçıldı
Şanlıurfa’da kovan yüklü pikap kaza yaptı, arılar yola saçıldı
Arı kovanı yüklü pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Yola saçılan kovanlardaki arılar telef olurken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
- İHA
- 31.03.2022 - 10:15
- Güncelleme : 31.03.2022 - 10:35
Şanlıurfa’da, Siverek-Viranşehir karayolunun 30’uncu kilometresi Çiftçiler Kırsal Mahallesi mevkisinde, gece saatlerinde kaza meydana geldi.
Kimliği belirlenemeyen bir sürücü, Viranşehir istikametinden Siverek’e doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ARILAR TELEF OLDU
Kontrolden çıkan arı kovanı yüklü pikap takla atınca, pikap kasasında bulunan arı kovanları, arılarla birlikte yola saçıldı. Kaza neticesinde çok sayıda arı telef oldu.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Siverek-Viranşehir kara yolu, bir süreliğine trafiğe kapandı. Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, ulaşımı başka bir yoldan sağlamaya çalıştı.
Arıların ve pikabın yoldan kaldırılmasıyla, kara yolunda ulaşım tekrar sağlandı.