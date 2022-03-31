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    Şanlıurfa’da kovan yüklü pikap kaza yaptı, arılar yola saçıldı

    Arı kovanı yüklü pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Yola saçılan kovanlardaki arılar telef olurken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 10:35
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    Şanlıurfa’da kovan yüklü pikap kaza yaptı, arılar yola saçıldı

    Şanlıurfa’da, Siverek-Viranşehir karayolunun 30’uncu kilometresi Çiftçiler Kırsal Mahallesi mevkisinde, gece saatlerinde kaza meydana geldi.

    Kimliği belirlenemeyen bir sürücü, Viranşehir istikametinden Siverek’e doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    ARILAR TELEF OLDU

    Kontrolden çıkan arı kovanı yüklü pikap takla atınca, pikap kasasında bulunan arı kovanları, arılarla birlikte yola saçıldı. Kaza neticesinde çok sayıda arı telef oldu.

    Şanlıurfa’da kovan yüklü pikap kaza yaptı, arılar yola saçıldı #1

    YOL TRAFİĞE KAPANDI

    Siverek-Viranşehir kara yolu, bir süreliğine trafiğe kapandı. Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, ulaşımı başka bir yoldan sağlamaya çalıştı.

    Arıların ve pikabın yoldan kaldırılmasıyla, kara yolunda ulaşım tekrar sağlandı.

    Şanlıurfa’da kovan yüklü pikap kaza yaptı, arılar yola saçıldı #2

    Şanlıurfa’da kovan yüklü pikap kaza yaptı, arılar yola saçıldı #3

    Şanlıurfa’da kovan yüklü pikap kaza yaptı, arılar yola saçıldı #4

    Şanlıurfa’da kovan yüklü pikap kaza yaptı, arılar yola saçıldı #5

    Şanlıurfa’da kovan yüklü pikap kaza yaptı, arılar yola saçıldı #6


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