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    Şanlıurfa’da kuaför çalışanları ile öğrenciler arasında kavga: 10 gözaltı

    Özel eğitim merkezindeki öğrenciler ile yakındaki kuaför dükkanının çalışanları arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 1 polis memuru ve 2 öğrenci yaralandı. Olayda, 10 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 18:07
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    Şanlıurfa’da kuaför çalışanları ile öğrenciler arasında kavga: 10 gözaltı

    Şanlıurfa’da, Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel eğitim merkezinde eğitim alan öğrenciler ile yakındaki kuaförün çalışanları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine çalışanlar, eğitim kurumunu bastı. Burada çıkan taşlı sopalı kavga, sokakta devam etti.

    ÇEVİK KUVVET POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, olaya müdahale etti.

    Bu sırada 1 polis memuru burnundan ve kafasından yaralandı. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri takviye olarak bölgeye sevk edildi.

    Şanlıurfa’da kuaför çalışanları ile öğrenciler arasında kavga: 10 gözaltı #1

    10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, eğitim kurumu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Eğitim kurumundaki diğer öğrenciler tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da kuaför çalışanları ile öğrenciler arasında kavga: 10 gözaltı VİDEO

    Şanlıurfa’da kuaför çalışanları ile öğrenciler arasında kavga: 10 gözaltı #2

    Şanlıurfa’da kuaför çalışanları ile öğrenciler arasında kavga: 10 gözaltı #3

    Şanlıurfa’da kuaför çalışanları ile öğrenciler arasında kavga: 10 gözaltı #4

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