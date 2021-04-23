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    Şanlıurfa'da kumar oynayan 30 kişiye 144 bin lira ceza

    Kumar oynatılan ve koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği tespit edilen depodaki 30 kişiye, 144 bin 150 lira para cezası kesildi.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 12:00
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    Şanlıurfa'da kumar oynayan 30 kişiye 144 bin lira ceza

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi Hurdacılar Sitesi’nde, ikinci el eşya satışı yapıldığı şeklinde tabelaları olan bir depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    PARA CEZASI YAĞDI

    Operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiye kumar oynamak ve Covid-19 tedbirlerine uymamaktan 144 bin 150 lira para cezası kesti.

    Şanlıurfa'da kumar oynayan 30 kişiye para cezası VİDEO

    KUMAR EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

    Depodaki aramada; tombala makinesi, çok sayıda tombala pulu, kağıt fiş, televizyon ile görüntü aktarımı sağladığı değerlendirilen elektronik cihaz ele geçirildi.

    1 GÖZALTI

    Mühürlenerek kapatılan deponun kiracısı O.K., "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltına alındı.

    Şanlıurfa da kumar oynayan 30 kişiye 144 bin lira ceza #1

    Şanlıurfa da kumar oynayan 30 kişiye 144 bin lira ceza #2

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