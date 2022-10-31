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    Şanlıurfa'da Kur'an kursunda dayak görüntülerine soruşturma

    Kur'an kursu eğitmeninin temizlik yaptırdığı öğrencilerine hakaret edip, tokat attığı anlara ilişkin görüntüler için soruşturma başlatıldı.
    • 31.10.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 14:45
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    Şanlıurfa'da Kur'an kursunda dayak görüntülerine soruşturma

    Şanlıurfa'da Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda öğrenciler, ismi öğrenilmeyen eğitmen tarafından tokat atılıp darbedildi.

    Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.

    Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görüldü.

    Kayıt yapanı da kovaladı

    Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı.

    Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Şanlıurfa'da Kur'an kursundaki öğrencilere dayak VİDEO

    Şanlıurfa da Kur an kursunda dayak görüntülerine soruşturma #1

    Şanlıurfa da Kur an kursunda dayak görüntülerine soruşturma #2

    Şanlıurfa da Kur an kursunda dayak görüntülerine soruşturma #3

    Şanlıurfa da Kur an kursunda dayak görüntülerine soruşturma #4

    Şanlıurfa da Kur an kursunda dayak görüntülerine soruşturma #5


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