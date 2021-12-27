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- Şanlıurfa’da kuyumcuyu vurup, 1 kilo altın çaldılar
Şanlıurfa’da kuyumcuyu vurup, 1 kilo altın çaldılar
Kar maskesiyle girdikleri kuyumcuyu tüfekle etkisiz hale getiren 2 şüpheli, yaklaşık 1 kilo altınla kaçtı.
- DHA
- 27.12.2021 - 17:00
- Güncelleme : 27.12.2021 - 17:47
Sabah saatlerinde Şanlıurfa'daki Yenişehir Mahallesi'nde bulunan kuyumcu İbrahim Çeliktaş'a ait iş yerine 2 kişi girdi.
Yüzlerini kar maskesi ile gizleyen 2 şüpheli, tüfekle Çeliktaş'ı etkisiz hale getirdikten sonra tezgahta bulunan yaklaşık 1 kilo altını aldı.
Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu Çeliktaş, durumu polise bildirdi.
PARMAK İZİ VE KAMERA KAYITLARINA BAKILACAK
İhbarla olay yerine gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Polis, altınlarla kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Şanlıurfa’da kuyumcuyu vurup, 1 kilo altın çaldılar VİDEO